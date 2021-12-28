الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)
|شركة الاميرة لتوفير العمالة العمالة المنزلية (الطباخة /الشغالة/ البيبى ستر /رعاية مسنين /خدمات التمريض كما نوفر خدمات رجال الاعمال (السائق /الساعى /السفرجى /البودى جارد/ السكرتارية ) نوفر العمالة المنزلية مختلف الجنسيات (المصرية / السودانية /الغينية /الاثيوبية) خدمتنا 24ساعة استجابة سريعة للتواصل 01027904477
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاميرة
|التليفون:
|01027904477
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الجيزه- ستانلى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117099
3,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
200 جنيه
400 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
400 جنيه
500 جنيه
(فرصة عمل)- في الإسكندرية مصر
4,000 جنيه
500 جنيه
1,000 جنيه
500 جنيه
400 جنيه
500 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
900 جنيه
900 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
600 جنيه
1,000 جنيه