الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)
|شركة الاميرة لتوفير العمالة العمالة المنزلية (الطباخة /الشغالة/ البيبى ستر /رعاية مسنين /خدمات التمريض كما نوفر خدمات رجال الاعمال (السائق /الساعى /السفرجى /البودى جارد/ السكرتارية ) نوفر العمالة المنزلية مختلف الجنسيات (المصرية / السودانية /الغينية /الاثيوبية) خدمتنا 24ساعة استجابة سريعة للتواصل /01027904477
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاميرة
|التليفون:
|01027904477
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|العنوان:
|الجيزه- الزمالك
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117098
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