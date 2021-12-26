الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)
|بتدورى على مربية امينة سنك كبر ومحتاجة رعاية تعبتى من شغل البيت ومحتاجة الي يساعدك مع شركة الاميرة بنوفرلك مربيات على اعلى مستوى مختلف الجنسيات كما نوفر خدمات التمريض وبالضمانات خدمتنا 24 ساعة للاتصال او واتس اب 01027904477/01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاميرة
|التليفون:
|01027904477
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|العنوان:
|الجيزه- الزمالك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116853
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