الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)
|بتدورى على مربية امينة سنك كبر ومحتاجة رعاية تعبتى من شغل البيت ومحتاجة الي يساعدك مع شركة الاميرة بنوفرلك مربيات على اعلى مستوى مختلف الجنسيات كما نوفر خدمات التمريض وبالضمانات خدمتنا 24 ساعة للاتصال او واتس اب 01027904477/01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاميرة
|التليفون:
|01555656697
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الجيزه- الزمالك
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116852
200 جنيه
400 جنيه
500 جنيه
1,200 جنيه
600 جنيه
800 جنيه
500 جنيه
800 جنيه
1,200 جنيه
400 جنيه
1,000 جنيه
1,200 جنيه
1,000 جنيه
400 جنيه
600 جنيه