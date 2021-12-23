الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
وقتك مشغول وعايزة جليسة لاطفالك او شغالة كبرت فى السن ومحتاج حد يساعدك مريض ومحتاج شخص متخصص يهتم بادويتك وصحتك مدورش كتير شركة الاميرة بتوفرلك كل ده وباسعار مناسبة للجميع وبالضمانات سهولة فى التعامل استجابة سريعة مضيعش وقت واتصل بينا 01027904477/01555656697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاميرة
التليفون: 01555656697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الجيزه- الزمالك
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/12/2021
رقم الإعلان: 2116597
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صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)

- في القاهرة مصر

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القاهرة - مصر

500 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لكافة المحافظات وبجنسية مصرية - في القاهرة مصر

royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لكافة المحافظات وبجنسية مصرية

(للبيع)

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royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لكافة المحافظات وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (مسؤل.
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1,200 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للخدمات المنزلية للاسر الراقية وخدمات رجال الاعمال نوفر جميع انواع العمالة المنزية ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في القاهرة مصر

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتدورى على مربية امينة سنك كبر ومحتاجة رعاية تعبتى من شغل البيت ومحتاجة الي يساعدك مع شركة الامير.
العنوان:

القاهرة - مصر

800 جنيه

22/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

يقدم مكتب الجوهرة توفير مُساعِدات في كل ما يختص بالأعمال المنزلية وتتميز جميع العاملات بخبرات طويل.
العنوان:

القاهرة - مصر

500 جنيه

22/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الزاحفة والطائرة وخدمات النظافة الشاملة للمنازل والشركات وخدمات التشغ.
العنوان:

القاهرة - مصر

800 جنيه

21/12/2021
صورة الاعلان: royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ - في القاهرة مصر

royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات وبخبره مش اقل من سنتين نوفر .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في القاهرة مصر

الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة الاميرة لتوفير العمالة العمالة المنزلية (الطباخة /الشغالة/ البيبى ستر /رعاية مسنين /خدمات التمر.
العنوان:

القاهرة - مصر

400 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الجوهرة توفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: طلبك عندنا مع royal house للعمالة المنزلية نخدم جميع المحافظات - في القاهرة مصر

طلبك عندنا مع royal house للعمالة المنزلية نخدم جميع المحافظات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مستوي من العمالة المنزلية ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: شركة الجوهرة للخدمات المنزلية و الرعاية الشاملة نوفر بجميع الضمانات - في القاهرة مصر

شركة الجوهرة للخدمات المنزلية و الرعاية الشاملة نوفر بجميع الضمانات

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

شركة الجوهرة للخدمات المنزلية و الرعاية الشاملة نوفر بجميع الضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية و ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

القاهرة - مصر

400 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين - في القاهرة مصر

الاميرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة الاميرة لتوفير العمالة العمالة المنزلية (الطباخة /الشغالة/ البيبى ستر /رعاية مسنين /خدمات التمر.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

16/12/2021
صورة الاعلان: بتدور علي مربيه امينه وبتحافظ علي المنزل ؟ ابنك شقي ومحتاج حد يفضل معاه - في القاهرة مصر

بتدور علي مربيه امينه وبتحافظ علي المنزل ؟ ابنك شقي ومحتاج حد يفضل معاه

(فرص)

- في القاهرة مصر

بتدور علي مربيه امينه وبتحافظ علي المنزل ؟ ابنك شقي ومحتاج حد يفضل معاه علي طول ؟ سنك كبر ومحتاج رعا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

15/12/2021
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