الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)
|وقتك مشغول وعايزة جليسة لاطفالك او شغالة كبرت فى السن ومحتاج حد يساعدك مريض ومحتاج شخص متخصص يهتم بادويتك وصحتك مدورش كتير شركة الاميرة بتوفرلك كل ده وباسعار مناسبة للجميع وبالضمانات سهولة فى التعامل استجابة سريعة مضيعش وقت واتصل بينا 01027904477/01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاميرة
|التليفون:
|01555656697
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|العنوان:
|الجيزه- الزمالك
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116597
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500 جنيه
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600 جنيه