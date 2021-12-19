الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)

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صورة الاعلان: الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض - في الإسكندرية مصر

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شركة الاميرة لتوفير العمالة العمالة المنزلية (الطباخة /الشغالة/ البيبى ستر /رعاية مسنين /خدمات التمريض كما نوفر خدمات رجال الاعمال (السائق /الساعى /السفرجى /البودى جارد/ السكرتارية ) نوفر العمالة المنزلية مختلف الجنسيات (المصرية / السودانية /الغينية /الاثيوبية) خدمتنا 24ساعة استجابة سريعة للتواصل 01555656697/01027904477
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاميرة
التليفون: 01555656697

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العنوان: الجيزه- رشدى
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115700
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11/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

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9/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في الإسكندرية مصر

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صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

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8/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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7/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

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6/12/2021
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الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية والتشغيل

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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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5/12/2021
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الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على .
العنوان:

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