الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

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تفاصيل الإعلان
شركة الاميرة لتوفير العمالة العمالة المنزلية (الطباخة /الشغالة/ البيبى ستر /رعاية مسنين /خدمات التمريض كما نوفر خدمات رجال الاعمال (السائق /الساعى /السفرجى /البودى جارد/ السكرتارية ) نوفر العمالة المنزلية مختلف الجنسيات (المصرية / السودانية /الغينية /الاثيوبية) خدمتنا 24ساعة استجابة سريعة للتواصل 01555656697/01027904477
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاميرة
التليفون: 01027904477

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العنوان: الجيزه- الزمالك
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115699
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