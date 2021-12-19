الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)
|شركة الاميرة لتوفير العمالة العمالة المنزلية (الطباخة /الشغالة/ البيبى ستر /رعاية مسنين /خدمات التمريض كما نوفر خدمات رجال الاعمال (السائق /الساعى /السفرجى /البودى جارد/ السكرتارية ) نوفر العمالة المنزلية مختلف الجنسيات (المصرية / السودانية /الغينية /الاثيوبية) خدمتنا 24ساعة استجابة سريعة للتواصل 01555656697/01027904477
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاميرة
|التليفون:
|01027904477
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|العنوان:
|الجيزه- الزمالك
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115699
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