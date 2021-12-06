الالات تصوير المستندات

(للبيع)
|شركة الانصار لمهمات المكاتب وآلات تصوير المستندات تقدم احدث الآلات الريكو استعمال الخارج بحالة الزيرو اسود والوان صغير ووسط وفوق الوسط لتناسب جميع الفئات والنشاطات وعندنا عقود صيانه وضمان وقطع غيار وانظمة إيجار كل ما تتمناه عندنا تلقاه للاستفسار اتصل علي 01200003455
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الانصار لآلات تصوير المستندات
|التليفون:
|01200003455
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|العنوان:
|العصافره بحري ش المدينه المنورة عمارات الاسكان والتعمير- العصافرة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114048
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4,400 جنيه