الالات تصوير المستندات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الالات تصوير المستندات - في الإسكندرية مصر

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شركة الانصار لمهمات المكاتب وآلات تصوير المستندات تقدم احدث الآلات الريكو استعمال الخارج بحالة الزيرو اسود والوان صغير ووسط وفوق الوسط لتناسب جميع الفئات والنشاطات وعندنا عقود صيانه وضمان وقطع غيار وانظمة إيجار كل ما تتمناه عندنا تلقاه للاستفسار اتصل علي 01200003455
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الانصار لآلات تصوير المستندات
التليفون: 01200003455

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العصافره بحري ش المدينه المنورة عمارات الاسكان والتعمير- العصافرة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/12/2021
رقم الإعلان: 2114048
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع ا.
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الجيزة - مصر

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6/12/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افضل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع ا.
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6/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع ا.
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الجيزة - مصر
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6/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع ا.
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6/12/2021
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مطلوب للسفر للسعوديه

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مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع ا.
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6/12/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه -يونيفورم رياض اطفال

مصنع يونيفورم حضانه -يونيفورم رياض اطفال

(للبيع)

مصنع يونيفورم حضانه -يونيفورم رياض اطفال 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: زى موحد للمستشفيات لليونيفورم شركة Tn

زى موحد للمستشفيات لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

زى موحد للمستشفيات لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق

اشكال يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق

(للبيع)

اشكال يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: شركه جرين هاوس لاعمال الكومباكت وقواطيع وفواصل الحمامات

شركه جرين هاوس لاعمال الكومباكت وقواطيع وفواصل الحمامات

(للبيع)

أبواب وقواطيع وفواصل حمامات- ترابيزات وكراسى (للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

6/12/2021
صورة الاعلان: مصنع روب تخرج - ملابس حفلات خريجين

مصنع روب تخرج - ملابس حفلات خريجين

(للبيع)

مصنع روب تخرج - ملابس حفلات خريجين 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: افضل مصانع زي موحد لليونيفورم شركة Tn

افضل مصانع زي موحد لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

افضل مصانع زي موحد لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: افضل انواع اليونيفورم - تجارة يونيفورم

افضل انواع اليونيفورم - تجارة يونيفورم

(للبيع)

افضل انواع اليونيفورم - تجارة يونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة T.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: برنامج كاشير لإدارة نقاط البيع

برنامج كاشير لإدارة نقاط البيع

(للبيع)

برنامج حسابات لإدارة جميع الأنشطة التجارية والمخازن - تجارة المواد الغذائية. - محلات وجبات التيك أو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,400 جنيه

6/12/2021
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