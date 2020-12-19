الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن عن برنامج إدارة و تشغيل الموانئ

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت American Maritime Training تعلن عن فتح باب التسجل ببرنامج إدارة و تشغيل موانئ اليخوت 1-للمستويين :الأول - للعاملين و الموظفين و الراغبين بالعمل بموانئ اليخوت 2-المستوى الثاني:للإداريين وللراغبين بالعمل كإداريين بموانئ اليخوت - يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة من الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت تؤهله لفرص عمل بموانئ اليخوت سعر البرنامج:5000ريال سعودي و للمشتركين في البرنامج عن طريق موقع www.hiraj24.com سيتم عمل خصم 10% البرنامج متاح لجميع الدول
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ama
التليفون: 00201098966555

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: aa- aa
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2020
رقم الإعلان: 2076732
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتي

بوابات التعقيم الذاتي

(للبيع)

بوابات التعقيم الذاتي المتطورة المزودة بأحدث التقنيات وتعمل على تعقيم الاشخاص بالرذاذ المطهر ومزودة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن عن برامج ودورات بحرية

الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن عن برامج ودورات بحرية

(للبيع)

الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرامج و الدورات البحرية برنامج الس.

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: بوابات كشق معادن الحديثة

بوابات كشق معادن الحديثة

(للبيع)

تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال

(للبيع)

لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DETECT .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: موقع اعلان اليوم e3lanelyaum

موقع اعلان اليوم e3lanelyaum

(فرص)

موقع اعلان اليوم e3lanelyaum / ابدء معنا الان بيع و اشتري ببلاش فى كل مكان سوق الاعلانات الالكتروني .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/12/2020
صورة الاعلان: مقاول نجار كسارات

مقاول نجار كسارات

(طلب عمل)

مقاول نجار كسارات : جدار أستنادي . النفق . قواعد الالات . الميزان . الهنجر .مصانع . خلاطات أزفلت نقو.

100 ريال

18/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مرايا وكاميرات تفتيش أسفل السيارات

مرايا وكاميرات تفتيش أسفل السيارات

(للبيع)

مرايا و كاميرا تفتيش السيارة هي أداة لا تقدر بثمن للمنظمات الأمن وإنفاذ القانون. في هذه الأيام من ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/12/2020
صورة الاعلان: حواجز افراد متحركة

حواجز افراد متحركة

(للبيع)

عرض خاص على حواجز الافراد الومنيوم واستانلس حواجز متحركة على عجلات بأفضل الأسعار لدينا فروعنا (الر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية

طابعة الكروت البلاستيكية

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية طابعات كورية الصنع سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة طب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب والمواد الخطرة X-RAY

جهاز تفتيش الحقائب والمواد الخطرة X-RAY

(للبيع)

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - من.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/12/2020
صورة الاعلان: الاجدد فى بوابات السيارت

الاجدد فى بوابات السيارت

(للبيع)

نقدم لكم بوابات إلكترونية تحوي العديد من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات خروج ودخول السيارات،.

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة البيجر للمطاعم والكافيهات

اجهزة البيجر للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

جهاز المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهي: لراحتك تقدم عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباش.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير وبرامج نقاط البيع

جهاز كاشير وبرامج نقاط البيع

(للبيع)

ماكينة كاشير تاتش اسكرين +درج نقدية +طابعة+ايصالات +قارئ باركود تصميم عصري وذكي ومتوفر لدينا ايضاطاب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: طبيب اطفال يرغب فى العمل

طبيب اطفال يرغب فى العمل

(فرصة عمل)

طبيب اطفال خبره طويله فى المملكه مرخص يرغب فى العمل يوجد نقل كفالة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مكتب جسور المعانى للترجمة

مكتب جسور المعانى للترجمة

(طلب عمل)

مكتب جسور المعاني للترجمة المعتمدة نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

15/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager