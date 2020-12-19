الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن عن برنامج إدارة و تشغيل الموانئ

الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت American Maritime Training تعلن عن فتح باب التسجل ببرنامج إدارة و تشغيل موانئ اليخوت 1-للمستويين :الأول - للعاملين و الموظفين و الراغبين بالعمل بموانئ اليخوت 2-المستوى الثاني:للإداريين وللراغبين بالعمل كإداريين بموانئ اليخوت - يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة من الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت تؤهله لفرص عمل بموانئ اليخوت سعر البرنامج:5000ريال سعودي و للمشتركين في البرنامج عن طريق موقع www.hiraj24.com سيتم عمل خصم 10% البرنامج متاح لجميع الدول