الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن عن برنامج إدارة و تشغيل الموانئ

(للبيع)
|الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت American Maritime Training تعلن عن فتح باب التسجل ببرنامج إدارة و تشغيل موانئ اليخوت 1-للمستويين :الأول - للعاملين و الموظفين و الراغبين بالعمل بموانئ اليخوت 2-المستوى الثاني:للإداريين وللراغبين بالعمل كإداريين بموانئ اليخوت - يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة من الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت تؤهله لفرص عمل بموانئ اليخوت سعر البرنامج:5000ريال سعودي و للمشتركين في البرنامج عن طريق موقع www.hiraj24.com سيتم عمل خصم 10% البرنامج متاح لجميع الدول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ama
|التليفون:
|00201098966555
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|العنوان:
|aa- aa
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076732
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100 ريال
1 ريال
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1 ريال
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