الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن عن برامج ودورات بحرية

(للبيع)
|الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرامج و الدورات البحرية برنامج السلامة البحرية برنامج كابتن يخت برنامج الضيافة البحرية برنامج مكافخة التلوث البحري برنامج التصالات و الاستغاثات البحرية برنامج تحديد المواقع في البحار برنامج إدارة و تشغيل الموانئ خصم خاص لدول الخليج علي جميع البرامج برامجنا متاحة للجنسين برامجنا لجميع البلدان العربية 00201098966555 www.ama-eg.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ama
|التليفون:
|00201098966555
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|aa- aa
6 أكتوبر - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076731
اتصل