الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن عن برامج ودورات بحرية

(للبيع)

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الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرامج و الدورات البحرية برنامج السلامة البحرية برنامج كابتن يخت برنامج الضيافة البحرية برنامج مكافخة التلوث البحري برنامج التصالات و الاستغاثات البحرية برنامج تحديد المواقع في البحار برنامج إدارة و تشغيل الموانئ خصم خاص لدول الخليج علي جميع البرامج برامجنا متاحة للجنسين برامجنا لجميع البلدان العربية 00201098966555 www.ama-eg.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ama
التليفون: 00201098966555

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: aa- aa
6 أكتوبر -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2020
رقم الإعلان: 2076731
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صورة الاعلان: الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن عن برنامج إدارة و تشغيل الموانئ - في السعودية

الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن عن برنامج إدارة و تشغيل الموانئ

(للبيع)

- في السعودية

الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت American Maritime Training تعلن عن فتح باب التسجل ببرنامج إدارة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
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