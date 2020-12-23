الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن برنامج كابتن يخت لقيادة اليخوت

(للبيع)
|؟؟ غير مستقبلك الأن في 6 شهور لتصبح ربان أحد اليخوت الفاخرة برنامج كابتن يخت بيأهلك لتكون قبطان يخت و بيوفلك فرص عمل راقية جداً في الموانئ و على اليخوت الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت American Maritime Training بتقدملك فرصة لتنظم لمجتمع الصفوة الأن البرنامج التدريبي (كابتن يخت) (yacht master training) للخريجين و العاملين و للهواة و لأصحاب اليخوت الخاصة برنامج كابتن يخت يهيئ في 6 أشهر لتكون ربان يخت 00201098966555
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت American Maritime Training
|التليفون:
|00201098966555
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|العنوان:
|American Maritime Academy الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت- الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت American Maritime Training
حائل - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077218
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