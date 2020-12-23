الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن برنامج كابتن يخت لقيادة اليخوت

؟؟ غير مستقبلك الأن في 6 شهور لتصبح ربان أحد اليخوت الفاخرة برنامج كابتن يخت بيأهلك لتكون قبطان يخت و بيوفلك فرص عمل راقية جداً في الموانئ و على اليخوت الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت American Maritime Training بتقدملك فرصة لتنظم لمجتمع الصفوة الأن البرنامج التدريبي (كابتن يخت) (yacht master training) للخريجين و العاملين و للهواة و لأصحاب اليخوت الخاصة برنامج كابتن يخت يهيئ في 6 أشهر لتكون ربان يخت 00201098966555