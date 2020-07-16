(للبيع)
|يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية الاهداف العامة : • معرفة الشروط والمتطلبات لانتاج الغذاء لتطبيق أنظمة الجودة والتصنيع الجيد وغيرها. • معرفة التصميم الهندسي الجيد وسير العملية الإنتاجية لإنتاج الأغذية والحدّ من التلوث المتبادل. • تطوير كفاءة المفتشين فيما يتعلق بالشروط الصحية. للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز تدريب العالمية
|التليفون:
|00201111781090 - 00201555558308
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|العنوان:
|0- 22222
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063331
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