الاسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء الازمات الامنيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن الاسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء الازمات الامنيه كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات ومنها : برامج الامن والسلامة والصحة المهنيه دورات التأمين دورات الجودة والانتاج دورات المشتريات و المخازن و اللوجيستك دورات الشحن و الجمارك ودورات الموانيء دورات الملاحة والموانئ البرامج الطبية للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز تدريب العالمية
التليفون: 00201111781090 - 00201555558308

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 0- 22222
العاصمة -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/1/2020
رقم الإعلان: 2050932
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرا كشف اسفل السيارة

كاميرا كشف اسفل السيارة

(للبيع)

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة لدى مؤسسة رحاب التنمية تساعد في الكشف عن التهديدات الأمنية و اكتشاف الأ.
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المحرق - البحرين

اتصل

29/1/2020
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(للبيع)

عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص .
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8 دينار

28/1/2020
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ورق كاشير حرارى

(للبيع)

توفر مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة ورق رول طباعة حراري ممتاز مطبوع وسادة أبيض وجودة عالية وأسعار تنافسي.
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المحرق - البحرين

5 دينار

27/1/2020
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه

شاشات تفاعليه

(للبيع)

الان تستطيع شراء نوعيه جيده من الشاشات التفاعليه بافضل الاسعار شاشات تبدأمن32بوصه الى75بوصه يمكن الا.

2 ريال

27/1/2020
صورة الاعلان: تأسيس شركات

تأسيس شركات

(للاستثمار)

الوايلي للخدمات ودعم الأعمال ١) نقوم بتأسيس كافة أنواع الشركات والمؤسسات . ٢) فتح أفرع.
العنوان:

العاصمة - البحرين

550 دينار

24/1/2020
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا للتفتيش اسفل السيارة

كاميرا ومرايا للتفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

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2 دينار

22/1/2020
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صورة الاعلان: اجهزة التحكم للحضور والانصراف (البصمه)

اجهزة التحكم للحضور والانصراف (البصمه)

(للبيع)

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العاصمة - البحرين

2 دينار

21/1/2020
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تأسيس شركات وتدقيق حسابات وتخليص تأشيرات زيارة واقامات وادارة العقارات

(فرص)

تأسيس شركات لجميع الجنسيات اصدار السجلات بكافة أنواعها كما نوفر لعملائنا مكاتب تدقيق حسابات معتمدة و.
العنوان:

الوسطى - البحرين

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10/1/2020
صورة الاعلان: شركة ترنس لاين لخدمات الشحن

شركة ترنس لاين لخدمات الشحن

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00971553068863 شركة ترانس لاين لخدمات الشحن والنقل خـدماتنا: - فك وتغليف وتركيب جميع أنواع الأثاث .
العنوان:

دبي - البحرين

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5/1/2020
صورة الاعلان: الدبلومة المهنية في سلامة وجودة الغذاء

الدبلومة المهنية في سلامة وجودة الغذاء

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم عن الدبلومة المهنية في سلامة وجودة الغذاء كما اننا نق.

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17/12/2019
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تأسيس شركات وتدقيق حسابات وتخليص تأشيرات زيارة واقامات وادارة العقارات

(فرص)

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