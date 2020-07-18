الاستثمار في العاصمة الادارية محتلف وجديد

(للبيع)
|امتلك محل واستثمر في sixty mall بالعاصمة الادارية الجديدة وسط كل الخدمات الحكومية وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح والمحل 57م تشطيب كامل بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|599,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063239
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