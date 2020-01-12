الاستثمار اللى نفسك فيه عندنا هتلاقيه فى باريس مول

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الاستثمار اللى نفسك فيه عندنا هتلاقيه فى باريس مول - في القاهرة مصر

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اخيرا لقيت الاستثمار اللى نفسك فيه عندنا فى Paris Mall بامتلاك محلك التجارى 31 م تشطيب رخام +محارة بview مميز ع برج ايفيل واطول برج فى افريقيا وقريب من اكبر كتلتين سكنيتين بالعاصمة الادارية ده غير مميزات المول اللى هتستفاد بيها أكبر مساحة تزحلق على الجليد SKATING ومنطقة ملاهي للأطفال KIDS AREA ومسرح STAGE للعروض المختلفة باطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى Paris Mall
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 155,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048650
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