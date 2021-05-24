الاستثمار الافضل لعربيتك في كبري شركات المقاولات

(مطلوب للإيجار)
|لكبري شركات المقاولات افضل استثمار لعربيتك بدخل ثابت وبافضل سعر علي الاطلاق تعاقدات من سنة ل5سنين تتحمل الشركة كافة التكاليف والمخالفات والبنزين والزيت وصياة التوكيل للاستفسار 01033788855 01068161844/01000289902
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|watania
|التليفون:
|01020502281
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095085
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