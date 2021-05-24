الاستثمار الافضل لعربيتك في كبري شركات المقاولات

(مطلوب للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الاستثمار الافضل لعربيتك في كبري شركات المقاولات - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

لكبري شركات المقاولات افضل استثمار لعربيتك بدخل ثابت وبافضل سعر علي الاطلاق تعاقدات من سنة ل5سنين تتحمل الشركة كافة التكاليف والمخالفات والبنزين والزيت وصياة التوكيل للاستفسار 01033788855 01068161844/01000289902
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: watania
التليفون: 01020502281

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095085
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق - في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق ومدة التعاقد من سنة او اكثر و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة - في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بعقو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة - في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بعقو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق - في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق ومدة التعاقد من سنة او اكثر و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركة العاصمة لديكورات في مدينة نصر - في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركة العاصمة لديكورات في مدينة نصر

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركة العاصمة لديكورات في مدينة نصر والتعاقد سنة أو أكثر والسيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2021
صورة الاعلان: سيارة للايجار - في القاهرة مصر

سيارة للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

يوجد لدينا سيارة MG Rx5 الفئة الثانية بالسائق بالسائق ايجار شهرى وسنوى وعقد للشركات للاتصال 011216.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14,000 جنيه

27/4/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: سياره تويوتا افانزا - في القاهرة مصر

اتصل

19/4/2021
صورة الاعلان: عربية بسواق داخل القاهرة والجيزة - في القاهرة مصر

عربية بسواق داخل القاهرة والجيزة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ابحث عن شركة للعمل بوردية بالسيارة بروتون ساجا 2010 بمرتب ثابت داخل القاهرة والجيزة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

8/4/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager