الاستثمار الافضل لعربيتك في كبري شركات المقاولات

(للإيجار)
|****مطلوب سيارات للايجار موديل 2020 - 2021 عقد سنوى ضمانات موثقة ايجار شهري ثابت ملف كامل بمواعيد الصيانة بالتوكيل - تغيير زيت - بنزين جميع الانواع #سبورتاج #توسان #تويوتا_كورولا #هيونداي_النترا_cn7 للاستفسار والتواصل : 01000289902 – 01068161844
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|watania
|التليفون:
|01068161844
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|العنوان:
|22مشروع كلية البنات مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097647
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