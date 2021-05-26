الاستثمار الافضل لعربيتك في كبري شركات المقاولات

(للإيجار)
|تطلب شركة الوطنية للمقاولات سيارات ملاكى بدون سائق موديلات سنة 2020 – 2021 ومدة التعاقد سنة او اكثر حتى 4 سنوات والشركة تتحمل الزيت والبنزين والصيانة والمخلفات والشركة تعطى الضمانات الكافية للمالك السيارة الاتصال علي رقم 01068161844- 01000289902
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|watania
|التليفون:
|01068161844
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|العنوان:
|01068161844- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097389
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