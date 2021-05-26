الاستثمار الافضل لعربيتك في كبري شركات المقاولات

تطلب شركة الوطنية للمقاولات سيارات ملاكى بدون سائق موديلات سنة 2020 – 2021 ومدة التعاقد سنة او اكثر حتى 4 سنوات والشركة تتحمل الزيت والبنزين والصيانة والمخلفات والشركة تعطى الضمانات الكافية للمالك السيارة الاتصال علي رقم 01068161844- 01000289902