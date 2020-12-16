الاجدد فى بوابات السيارت

(للبيع)
|نقدم لكم بوابات إلكترونية تحوي العديد من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات خروج ودخول السيارات، ويتم فتح البوابات الإلكترونية تلقائيا بمجرد اقتراب السيارة منها، ويتم التعرف على السيارة عن بصمة اليد أوإستخدام البطاقات الذكية أو كلمة المرور أو أجهزة التحكم عن بعد،ويوفر وجود كاميرات المراقبة مستوى أمان مرتفع حيث يتم تصوير السيارات ومن بداخلها والإحتفاظ بالتسجيلات. وتحتوي أيضا على مستشعرات أرضية لتوفير الأمان حيث تعمل على تأمين عدم إنغلاق البوابات على السيارات بشكل خاطئ للتواصل واتس اب او فون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076385
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3,200 ريال
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