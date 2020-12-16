الاجدد فى بوابات السيارت

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تفاصيل الإعلان
نقدم لكم بوابات إلكترونية تحوي العديد من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات خروج ودخول السيارات، ويتم فتح البوابات الإلكترونية تلقائيا بمجرد اقتراب السيارة منها، ويتم التعرف على السيارة عن بصمة اليد أوإستخدام البطاقات الذكية أو كلمة المرور أو أجهزة التحكم عن بعد،ويوفر وجود كاميرات المراقبة مستوى أمان مرتفع حيث يتم تصوير السيارات ومن بداخلها والإحتفاظ بالتسجيلات. وتحتوي أيضا على مستشعرات أرضية لتوفير الأمان حيث تعمل على تأمين عدم إنغلاق البوابات على السيارات بشكل خاطئ للتواصل واتس اب او فون
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/12/2020
رقم الإعلان: 2076385
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14/12/2020
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9/12/2020
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6/12/2020
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5/12/2020
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5/12/2020
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3/12/2020
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3/12/2020
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2/12/2020
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1/12/2020
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30/11/2020
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اتصل

30/11/2020
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