الات ومعدات خطوط الاعلاف

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الات ومعدات خطوط الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

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تجهيز مصنع علف الخاص بك من شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف مصنع علف بطافات انتاجية مختلفة وكمان فى ضمان وتدريب العمالة على كيفية التشغيل ولدينا قطع غيار مصانع الاعلاف يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 822 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/4/2020
رقم الإعلان: 2058666
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معدات خطوط مصانع الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

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20/4/2020
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13/4/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة - في كفر الشيخ مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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852 جنيه

13/4/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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10 جنيه

9/4/2020
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صورة الاعلان: ماكينة صنع الاكواب الورقية من 80 الي 90 كوب / دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة صنع الاكواب الورقية من 80 الي 90 كوب / دقيقة

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- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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16/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع اطباق الفوم من دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع اطباق الفوم من دالتكس ايجيبت

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯💯ولاننا رقم 1 في مصر حبينا نوفر لعملائنا كل ما هو جديد 💪💪حرصا منا ع.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/3/2020
صورة الاعلان: آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية - في كفر الشيخ مصر

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية - حل الغبار وبصمات الأصابع. - خطر التلوث الثانوي للشعر. - .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي الأو.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

14/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 لون تستخدم الاحبار الغذائ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

741 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع العلب الكرتونية - في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل را.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: مجزر دواجن الى - في كفر الشيخ مصر

مجزر دواجن الى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات مت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

896 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خط انتاج الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل بنقدم لكم خط انتاج.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

820 جنيه

11/3/2020
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