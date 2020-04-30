الات ومعدات خطوط الاعلاف

تجهيز مصنع علف الخاص بك من شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف مصنع علف بطافات انتاجية مختلفة وكمان فى ضمان وتدريب العمالة على كيفية التشغيل ولدينا قطع غيار مصانع الاعلاف يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري