الات ومعدات خطوط الاعلاف

(للبيع)
|تجهيز مصنع علف الخاص بك من شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف مصنع علف بطافات انتاجية مختلفة وكمان فى ضمان وتدريب العمالة على كيفية التشغيل ولدينا قطع غيار مصانع الاعلاف يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|822 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058666
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