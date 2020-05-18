الات مجزر دواجن الى

(للبيع)
|مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات متنوعة يعد واحدًا من المشاريع المتميزة التي يمكن ان تحقق ارباح ضخمة على مدار فترة عمل المشروع (المشاريع الصغيرة بل يمكن اعتباره من فئة المشاريع المتوسطة ( اقسام مشروع مجزر دواجن آلي * قسم استقبال الدواجن والطيور - الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 لفيس بوك: / العنوان: مصر - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|899 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059643
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