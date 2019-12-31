الات تصوير مستندات

(للبيع)
|تعلن شركة ريكو جروب عن عرضها الخاص للشركات و المصانع و البنوك و المكتبات ومراكز التصوير عن احدث الآت تصوير المستندات اسود والوان وبرنترات الوان(( وارد الخارج بحالة الزيرو )) موديلات تبدأ من 13 نسخة / الدقيقة إلى 105 نسخة / الدقيقة عروض كثيرة فى البيع لكبرى الماركات العالمية - اسعارنا لا تقبل المنافسة - البيع الحقيقى بسعر الجملة البيع والتسويق بجميـع المحافظات - الكثير من الهدايا والمفاجأت عند الشراء لـلإستعـلام / 01283629405_01288556695
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ريكو جروب
|التليفون:
|01283629405
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|العنوان:
|سيدى بشر قبلى منتصف ش عقل باشا الموازى لشارع المسرح- سيدى بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047265
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