الأندلس التجمع الخامس | شقق للبيع في الاندلس القاهرة الجديدة

(للبيع)
|مشروع فالينسيا بحي الاندلس بالقاهرة الجديدة قطعة 240 فرصة ذهبية لإمتلاكك وحدة سكنية متميزة وذلك لتميز الموقع وقربه من منطقة الخدمات واجهات معمارية فريدة ومداخل فندقية مساحات متنوعة تناسب جميع الإحتياجات مساحات تبدأ من 140 متر إلى 175 متر ادفع فقط 25 %مقدم وتسهيلات مميزة فى السداد إذا كنت تبحث عن سكن راقى بمزيد من الخصوصية والهدوء فحي الأندلس يعد أفضل خيار لحياة رائعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmoltqa
|التليفون:
|01090079595
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|العنوان:
|القاهرة- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076417
6,000 جنيه
560,000 جنيه
5,000 جنيه
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