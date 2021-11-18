الألماني كلام تانى . اسعار ومواصفات ايجار مرسيدس فيانو العائليه

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صورة الاعلان: الألماني كلام تانى . اسعار ومواصفات ايجار مرسيدس فيانو العائليه - في القاهرة مصر

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لذلك ايجار فان مرسيدس فيانو تأجير مرسيدس فيانو العائليه بأقل الاسعار بالتالى استئجار احدث موديلات سيارات مرسيدس فان فيانو -01101055099 احدث سيارات فان مرسديس العائليه الى تكفى حتى 7 افراد لذلك تأجير سيارات مرسيدس العائليه احدث السيارات العائليه لحضور المناسبات والافراح بالتالى والقيام برحلات عائليه داخل القاهره لزياره الاماكن الاثريه والترفيهه فى مصر لذلك عمل رحلات خارج القاهره للاسكندريه ووادى الريان والعين السخنه وغيرها من الاماكن السياحيه والترفيهه بالتالى ايجار سيارات فيانو العائليه ل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وكاله ايجار سيارات
التليفون: 01101055099

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العنوان: مدينة نصر- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/11/2021
رقم الإعلان: 2111994
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تاريخ الإعلان
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(للإيجار)

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21/10/2021
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21/10/2021
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20/10/2021
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14/10/2021
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