الألمانى دلوقتى بقى لغة مرغوبة جدا فى سوق العمل عشان كده لو حابب تتعلم

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
_الألمانى دلوقتى بقى لغة _مرغوبة جدا فى سوق العمل _عشان كده لو حابب تتعلم _ألمانى معانا وتبدأ من الصفر _وهندربك على. المهارات الاربعه _الكتابه السماع القراءه _والمحادثه . _وهنركز اوى عل المحادثه بحيث _انك تخلص المستوى الأول A1 _تحس نفسك مستواك اصلا _اعلى من كده ناس كتير جربت _معانا وبتقول احنا بعد ما _بنخلص A1 بنحس نفسنا A2 _والسعر مفاجأه عندنا عرض _الشهر ده الليفل كله ألف جنيه _وتقدر تدفع نصف المستوى _الأول 500 مدته شهرين اربع وعشرين محاضرة و72ساعه الكورس يومى الاثنين والخميس يبدأ الخميس 13 فبر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كورسات وتدريب
التليفون: 01092871151

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052152
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الدبلوم التدريبي في إدارة الجودة الشاملة - TQM من جامعة عين شمس - في القاهرة مصر

الدبلوم التدريبي في إدارة الجودة الشاملة - TQM من جامعة عين شمس

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

الدبلوم التدريبي في إدارة الجودة الشاملة - TQM من جامعة عين شمس الاعتماد والاختبار فى جامعة عين شمس .
العنوان:

القاهرة - مصر

300 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: يسر مركز الصقر ان يقدم كورس اختراف اليوتيوب - في القاهرة مصر

يسر مركز الصقر ان يقدم كورس اختراف اليوتيوب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يسر مركز الصقر ان يقدم كورس اختراف اليوتيوب التدريب نظري وعملي في استديو الخاص بقناة الصقر أقل سع.
العنوان:

القاهرة - مصر

200 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: دورة الاسعافات الأولية - في القاهرة مصر

دورة الاسعافات الأولية

(فرص)

- في القاهرة مصر

دورة الاسعافات الأولية اولى فاعليات التمريض 12 و 13 فبراير بجامعة الازهر للتسجيل : 01092871151 الدور.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: الألمانى دلوقتى بقى لغة مرغوبة جدا فى سوق العمل عشان كده لو حابب تتعلم - في القاهرة مصر

الألمانى دلوقتى بقى لغة مرغوبة جدا فى سوق العمل عشان كده لو حابب تتعلم

(فرص)

- في القاهرة مصر

الألمانى دلوقتى بقى لغة مرغوبة جدا فى سوق العمل عشان كده لو حابب تتعلم ألمانى معانا وتبدأ من الصفر و.
العنوان:

القاهرة - مصر

500 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: دروس اللغة الروسية - في القاهرة مصر

دروس اللغة الروسية

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أقدم دروس اللغة الروسية للأفراد أو الجماعات ، لأولئك الذين يحتاجون إلى إتقان اللغة باستخدام لغة Nati.
العنوان:

القاهرة - مصر

200 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: دورة الإتجاهات الحديثة في التحقيقات الإدارية لشؤون الموظفين - في القاهرة مصر

دورة الإتجاهات الحديثة في التحقيقات الإدارية لشؤون الموظفين

(فرص)

- في القاهرة مصر

يعلن مركز جلوبال للتدريب عن دورة الإتجاهات الحديثة في التحقيقات الإدارية لشؤون الموظفين اهداف الد.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: دورات القانون والعقود والمناقصات - في القاهرة مصر

دورات القانون والعقود والمناقصات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورات القانون والعقود والمناقصات استراتيجيات ادارة.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/12/2019
صورة الاعلان: دورة التدقيق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد البشرية - في القاهرة مصر

دورة التدقيق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد البشرية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يعلن مركز جلوبال للتدريب عن دورة التدقيق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد البشرية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 دولار

30/11/2019
صورة الاعلان: درس خصوصي انجليزي - في القاهرة مصر

درس خصوصي انجليزي

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

مدرس لغة انجليزية لجميع المراحل التعليمية خبرة عالية في تأسيس الطلبة والحصول علي الدرجة النهائية درس.
العنوان:

القاهرة - مصر

22 جنيه

28/11/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager