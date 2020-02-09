(فرص)
|_الألمانى دلوقتى بقى لغة _مرغوبة جدا فى سوق العمل _عشان كده لو حابب تتعلم _ألمانى معانا وتبدأ من الصفر _وهندربك على. المهارات الاربعه _الكتابه السماع القراءه _والمحادثه . _وهنركز اوى عل المحادثه بحيث _انك تخلص المستوى الأول A1 _تحس نفسك مستواك اصلا _اعلى من كده ناس كتير جربت _معانا وبتقول احنا بعد ما _بنخلص A1 بنحس نفسنا A2 _والسعر مفاجأه عندنا عرض _الشهر ده الليفل كله ألف جنيه _وتقدر تدفع نصف المستوى _الأول 500 مدته شهرين اربع وعشرين محاضرة و72ساعه الكورس يومى الاثنين والخميس يبدأ الخميس 13 فبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كورسات وتدريب
|التليفون:
|01092871151
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052152
300 جنيه
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