_الألمانى دلوقتى بقى لغة _مرغوبة جدا فى سوق العمل _عشان كده لو حابب تتعلم _ألمانى معانا وتبدأ من الصفر _وهندربك على. المهارات الاربعه _الكتابه السماع القراءه _والمحادثه . _وهنركز اوى عل المحادثه بحيث _انك تخلص المستوى الأول A1 _تحس نفسك مستواك اصلا _اعلى من كده ناس كتير جربت _معانا وبتقول احنا بعد ما _بنخلص A1 بنحس نفسنا A2 _والسعر مفاجأه عندنا عرض _الشهر ده الليفل كله ألف جنيه _وتقدر تدفع نصف المستوى _الأول 500 مدته شهرين اربع وعشرين محاضرة و72ساعه الكورس يومى الاثنين والخميس يبدأ الخميس 13 فبر