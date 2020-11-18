الأكسس كنترول _ جهاز البصمة بالوجه

(للبيع)
|فى ظل أزمة كورونا المتصاعدة ومن أجل توفير أكبر قدر من الوقاية كان هذا الجهاز الرائع الأكسس كنترول ذو الوظائف المتعدده مميزات جهاز الأكسس كنترول - * يتيح الجهاز البصمة بالوجه * كما يمكنه التعرف على حرارة الجسم من بعد يصل إلي م * وبالتالي فهو يمنع انتقال العدوى عن طريق الملامسه باليد أو الأصابع * كما يشتمل على خاصية غلق الأبواب وتسجيل بيانات الدخول والخروج *يقوم الجهاز بعمل انذار ضوئي وصوتي عند قياسه لدرجة حرارة غير مسموح بها ت /واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- بريدة
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076774
1 ريال