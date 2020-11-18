الأكسس كنترول _ جهاز البصمة بالوجه

(للبيع)

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فى ظل أزمة كورونا المتصاعدة ومن أجل توفير أكبر قدر من الوقاية كان هذا الجهاز الرائع الأكسس كنترول ذو الوظائف المتعدده مميزات جهاز الأكسس كنترول - * يتيح الجهاز البصمة بالوجه * كما يمكنه التعرف على حرارة الجسم من بعد يصل إلي م * وبالتالي فهو يمنع انتقال العدوى عن طريق الملامسه باليد أو الأصابع * كما يشتمل على خاصية غلق الأبواب وتسجيل بيانات الدخول والخروج *يقوم الجهاز بعمل انذار ضوئي وصوتي عند قياسه لدرجة حرارة غير مسموح بها ت /واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

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العنوان: الرياض- بريدة
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 20/12/2020
رقم الإعلان: 2076774
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صورة الاعلان: البصمة بالوجه _ أكسس كنترول - في القصيم السعودية

البصمة بالوجه _ أكسس كنترول

(للبيع)

- في القصيم السعودية

مميزات جهاز الأكسس كنترول * يتيح الجهاز البصمة بالوجه * كما يمكنه التعرف على حرارة الجسم من بعد يصل .
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

18/11/2020
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