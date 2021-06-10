الأكسس كنترول ( بصمة الوجه) _ عرض خاص

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الأكسس كنترول ( بصمة الوجه) _ عرض خاص - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

جهاز الحضور والأنصراف ( الأكسس كنترول ) عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا ووقاية من العدوى والأمراض المختلفة ولجهاز الأكسس كنترول - البصمة بالوجه - العديد من المزايا الأخرى الهامة والرائعة . مميزات جهاز الأكسس كنترول - للمراسلة 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097546
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات المراقبة المتطورة متعددة الانواع - في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة المتطورة متعددة الانواع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرا المراقبه راقب عملك ومنزلك من اى مكان _ مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/6/2021
صورة الاعلان: تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس - في الرياض السعودية

تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تاغات الملابس الخاصة بالمتاجر تجنب حدوث سرقة الملابس، عن طريق التاغات المتصلة بالملابس والأحذية في ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: Access Control ببصمة الوجه وقياس الحرارة - في الرياض السعودية

Access Control ببصمة الوجه وقياس الحرارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتعدد انطمة التحكم في فتح وغلق الابواب Access Control فمنها من يعمل بالبصمة أو الرقم السري أو الكارا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/6/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار الحديثة ضد السرقة - في الرياض السعودية

اجهزة الانذار الحديثة ضد السرقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4 جهاز إنذار ضد السرقة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: أجهزة الحضور والإنصراف - الأكسس كنترول - في الرياض السعودية

أجهزة الحضور والإنصراف - الأكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

إن جهاز الأكسس كنترول - هو جهاز حضور وأنصراف عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/5/2021
صورة الاعلان: احدث انواع كاميرات المراقبة المتنوعة - في الرياض السعودية

احدث انواع كاميرات المراقبة المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي كاميرات مراقبة مخفية KDM – 6414 لمراقبة كاملة تامة للعديد من ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس - في الرياض السعودية

تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تاغات الملابس الخاصة بالمتاجر تجنب حدوث سرقة الملابس، عن طريق التاغات المتصلة بالملابس والأحذية في .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مرايا للكشف أسفل السيارة، مزودة بعجل لسهولة الحركة مع وسيلة اضاءة مراة مقعرة مجهزة للتفتيش اسفل الس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة - في الرياض السعودية

اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يمتازجهاز الإنذار بأنه لاسلكي فلا يوجد أي أسلاك تربط اللوحة الرئيسية بالحساسات مما يوفرفي وقت التركي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/5/2021
صورة الاعلان: كاميرا تفتيش أسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا تفتيش أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال آلة تصوير ذكيه لإعطاء صوره .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/4/2021
صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي - في الرياض السعودية

تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفر لدينا أهم وأحدث الوسائل لمنع السرقات العديد من السلع والمنتجات لدينا العديد من أنواع التاجان و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/4/2021
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية الحديثة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية كاميرات حرارية ليلة نهارية ملونة، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/4/2021
صورة الاعلان: أفضل كاميرات كشف الحرارة عن بعد - في الرياض السعودية

أفضل كاميرات كشف الحرارة عن بعد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الكاميرات الحرارية المتطورة : تعتبر الكاميرات الحرارية المتطورة أداة فعالة فى الكشف عن درجات الحرارة.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

31/3/2021
صورة الاعلان: تاغات انذار لمنع سرقة الملابس متعددة الاشكال - في الرياض السعودية

تاغات انذار لمنع سرقة الملابس متعددة الاشكال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحة بالك وانت داخل متجرك اتينا اليكم وبسعر مناسب تاغات الملابس لمنع السرقة التي تكون على شكل دا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/3/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager