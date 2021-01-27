الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت تعلن عن دورة قبطان يخت التدريبي

American Maritime Training تقدم للخريجين و العاملين و الهواة برنامج (كابتن يخت) لتعليم قيادة قيادة اليخوت بشهادة معتمدة من الاكاديمية البحرية الأمريكية و (logbook) جواز سفر بحري أمريكي تؤهلك لفرص عمل عديدة على اليخوت و في الموانئ إالأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت – AMA – American Maritime Academy أول أكاديمية بحرية في الوطن العربي منذ 2009م أول فرع للأكاديمية البحرية الأمريكية في الوطن العربي 2009 لتأهيل الشباب للعمل على اليخوت و الموانئ و تدريب ملاك اليخوت و العائلات لقيادة اليخوت و القوارب