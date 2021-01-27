الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت تعلن عن دورة قبطان يخت التدريبي

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صورة الاعلان: الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت تعلن عن دورة قبطان يخت التدريبي - في القاهرة مصر

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American Maritime Training تقدم للخريجين و العاملين و الهواة برنامج (كابتن يخت) لتعليم قيادة قيادة اليخوت بشهادة معتمدة من الاكاديمية البحرية الأمريكية و (logbook) جواز سفر بحري أمريكي تؤهلك لفرص عمل عديدة على اليخوت و في الموانئ إالأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت – AMA – American Maritime Academy أول أكاديمية بحرية في الوطن العربي منذ 2009م أول فرع للأكاديمية البحرية الأمريكية في الوطن العربي 2009 لتأهيل الشباب للعمل على اليخوت و الموانئ و تدريب ملاك اليخوت و العائلات لقيادة اليخوت و القوارب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ama
التليفون: 00201098966555

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العنوان: maadi-hurghada-jeddah- cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 ريال
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081748
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صورة الاعلان: مدرس فيزياء ∆ خبرة من 30 سنة∆ ولغات - في القاهرة مصر

مدرس فيزياء ∆ خبرة من 30 سنة∆ ولغات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مدرس فيزياء ∆ خبرة من 30 سنة∆ ولغات 01201572512.
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

27/1/2021
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