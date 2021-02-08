الأكاديمية البحرية الأمريكية تعلن عن دورات في تنشيط و دعم سياحة اليخوت

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صورة الاعلان: الأكاديمية البحرية الأمريكية تعلن عن دورات في تنشيط و دعم سياحة اليخوت - في القاهرة مصر

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American Maritime Training برامج و دورات بحرية في دعم و تنشيط سياحة بشهادة معتمدة من الاكاديمية البحرية الأمريكية تؤهلك لفرص عمل عديدة على اليخوت و في الموانئ إالأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت – AMA – American Maritime Academy أول أكاديمية بحرية في الوطن العربي منذ 2009م أول فرع للأكاديمية البحرية الأمريكية في الوطن العربي 2009 لتأهيل الشباب للعمل على اليخوت و الموانئ و تدريب ملاك اليخوت و العائلات لقيادة اليخوت و القوارب برامجنا الدراسية معتمدة من خر السواحل الأمريكية حيث أننا فرع الأكاديمي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ama
التليفون: 00201098966555

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: maadi-hurghada-jeddah- cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 ريال
تاريخ الإعلان: 10/2/2021
رقم الإعلان: 2083433
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