الأكاديمية البحرية الأمريكية تعلن عن دورات في تنشيط و دعم سياحة اليخوت

(للبيع)
|American Maritime Training برامج و دورات بحرية في دعم و تنشيط سياحة بشهادة معتمدة من الاكاديمية البحرية الأمريكية تؤهلك لفرص عمل عديدة على اليخوت و في الموانئ إالأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت – AMA – American Maritime Academy أول أكاديمية بحرية في الوطن العربي منذ 2009م أول فرع للأكاديمية البحرية الأمريكية في الوطن العربي 2009 لتأهيل الشباب للعمل على اليخوت و الموانئ و تدريب ملاك اليخوت و العائلات لقيادة اليخوت و القوارب برامجنا الدراسية معتمدة من خر السواحل الأمريكية حيث أننا فرع الأكاديمي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ama
|التليفون:
|00201098966555
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|العنوان:
|maadi-hurghada-jeddah- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083433
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
40 جنيه