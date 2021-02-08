الأكاديمية البحرية الأمريكية تعلن عن دورات في تنشيط و دعم سياحة اليخوت

American Maritime Training برامج و دورات بحرية في دعم و تنشيط سياحة بشهادة معتمدة من الاكاديمية البحرية الأمريكية تؤهلك لفرص عمل عديدة على اليخوت و في الموانئ إالأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت – AMA – American Maritime Academy أول أكاديمية بحرية في الوطن العربي منذ 2009م أول فرع للأكاديمية البحرية الأمريكية في الوطن العربي 2009 لتأهيل الشباب للعمل على اليخوت و الموانئ و تدريب ملاك اليخوت و العائلات لقيادة اليخوت و القوارب برامجنا الدراسية معتمدة من خر السواحل الأمريكية حيث أننا فرع الأكاديمي