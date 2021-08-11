الأبواب الدوارة، سنراجع ما تقدمه CAME في هذا المجال TWISTER بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304. مزود بلوحة تحكم بأزرار وشاشة خارجية لسهولة التحكم مع إمكانية تركيب لوحات إضافية لأجهزة التحكم لإدارة المناطق الداخلية لما يصل إلى 500 مستخدم. في حالة انقطاع التيار الكهربائي ، يتم تحرير الممر في كلا الاتجاهين لمنع الاختناقات في الدخول والخروج. لمزيد من المعلومات ، نحن في انتظارك للاتصال بنا. 01118455507