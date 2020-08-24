اكواب ورقيه

(للبيع)
|ماكينة التقطيع بالكبس الاتوماتكية Automatic Punching and Die Cutting Machine بعد مرحلة الطباعة على الورق المطلى بمادة البولى ايثيلين يتم ادخالة الى ماكينه خاصه لتقطعيه ليخرج في صورة مراوح ورقية حسب حجم الكوب المراد تصنيعه تستخدم هذه الاله في عملية تقطيع رولات الورق الخام الابيض او المطبوع عن طريق نظام الميكرو الالي وذلك لتقليل نسبة الهادر والتكلفة عن طرق انتظام السرعة . تعتمد آلة القطع هذه على الكمبيوتر الصغير لتنظيم السرعة ، محرك مؤازر لتغذية الورق واستخدام جهاز استشعار الصور لقطع وجمع الفراغات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجبيت
|التليفون:
|002-01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065612
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