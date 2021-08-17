اكواب ورقية

(للبيع)

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صورة الاعلان: اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

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ماكينة تصنيع شكائر المواد الغذائية 3x1 وحده متكاملة خياطه وتقطيع وطباعة للشكائر في ماكينة واحده الماكينة تعمل كوحده متكاملة لإنتاج الشكائر المنسوجة بكافة الموصفات والاحجام المطلوبة وبجوده عالية حيث يتم تغذيتها بالمادة الخام وتقوم بالطباعة حتى 4 لون وتقوم بعملية التقطيع بالمقاس المطلوب ثم الخياطة حتى يصل المنتج الي افضل جوده ممكنه * تستخدم في تعبئة المواد الغذائية مثل المكرونة والفواكه المجففة فيديو توضيحى للمعدة: ماكينة,تشكيل,تصنيع,شكائر مواد غذائية,
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سنيه عبدالعزيز
التليفون: 01272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/8/2021
رقم الإعلان: 2103370
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