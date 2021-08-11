اكواب ورقية

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تفاصيل الإعلان
ماكينه المناديل المبللة (سينجل وايبس) فكرة عمل الماكينه سهلة حيث انه يتم تركيب الرول الورق الخام( وهى عبارة عن الياف ورقية من خامات السليوز تمتص المواد المعطرة السائلة وتحتفظ بها لفترة من الزمن) على اسفل الماكينة ويدخل مرحلة التقطيع حسب المقاس المحدد ويدخل بعد ذلك مرحلة التعطير فى نفس الماكينة وهى مرور المناديل على احواض صغيرة تحتوى على المادة المعطرة والتى تتكون من العطر الخام والذى يحلل بالماء وليس الكحول ويخرج من الاحواض الى مرحلة التعبئة على نفس الماكينة فيديو توضيحي للمعدة:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس
التليفون: 01272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/8/2021
رقم الإعلان: 2102776
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