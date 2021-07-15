اكواب ورقية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

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⏪ #عروووض_داالتكس_ايجيبت 💪🔥🔥 ⏪ شركة دالتكس ايجيبت الشركه الرائده لمعدات الاكواب الورقيه تقدم لعملائها الموقرون 💝 💠 #احدي_عروضنا_المميزه_علي_جميع_انواع_الورق 🤩💯 ▪️ متوفر الورق العادي والهاي بالك ✅ ▪️ كما يتوفر بولي اثلين سينجل ودابل Double Coated & Single Coated ✅ ▪️ توافر كميات كبيره من الورق باعلي جوده وب اقل الاسعار مع اطول فترة ضمان في مصر ✅ ▪️ بضاعه حاضره طوال العام واسرع تسليم ورقي ✅ ▪️ حميع الأوزان والعروض بجوده تفوق الممتاز ✅ ▪️ توفير الاوزان المختلفه من وزن 170 الي 320 تبعا لاخت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سنيه عبدالعزيز
التليفون: 01272227795

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العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/8/2021
رقم الإعلان: 2102370
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