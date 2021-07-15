اكواب ورقية

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سنيه عبدالعزيز
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102370
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