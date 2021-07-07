اكواب ورقية

(للبيع)
|تقدم شركة دالتكس إيجيبت للإستيراد والتصدير لعملائها الكرام { ماكينة طباعة الفلكسو 5 الوان للاكواب الورقية } * مميزاتها هي : -تتميزعن غيرها من ماكينات الطباعة الأوفست بأن ماكينة الطباعة الفلكسو لا يوجد في الحبر الخاص بها رائحة بعكس ماكينات الطباعة الأوفست توجد للحبر الخاص بها رائحة . -الة الطباعة على الأكواب الورقية 5 لون تستخدم الاحبار الغذائية الخاصة و يتم التجفيف بواسطة الأِشعة تحت الحمراء IR . -الماكينة تقوم بالفك و التغذية و الطباعة و التجفيف بواسطة الأشعة تحت الحمراء ثم اللف في مرحلة وا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سنيه عبدالعزيز
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100163
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