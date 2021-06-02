اكواب ورقية

(للبيع)

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صورة الاعلان: اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

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ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل راغبي انشاء المشاريع المربحة من الشباب و رجال الأعمال , تملك ماكينة صناعة العلب الكرتونية و أيضا المواد الخام اللازمة لاقامة المشروع ماكينة,تصنيع,العلب,الورقية,التقسيط, ماكينات,صناعة,البوكس الورق,التقسيط,دالتكس ايجيبت, مشروعك,بالتقسيط,شركة,دالتكس,ايجيبت, يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 او زيارة موقعنا : / أو زيارة صفحتنا علي الفيس ب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سنيه عبدالعزيز
التليفون: 01272227795

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العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099217
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صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي الأو.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر المواد الغذائية 3x1 وحده متكاملة خياطه وتقطيع وطباعة للشكائر في ماكينة واحده الم.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

27/4/2021
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