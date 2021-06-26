(للبيع)
|خطوط تشكيل عبوات الPET, PVC,PP,PS 🔹اكسترودر Thermoforming Extrusion Machine 🔹هو المسؤل عن تصنيع المادة الخام المستخدمة في عملية ال Thermoforming لانواع البلاستيك (PET -PVC -PP - PS - HDPE- LDPE- OTHER ) 🔹يتم تغذيتة بحبيبات المادة الخام ويقوم بأنتاج المنتج النهائي بمقاسات محددة ف شكل رولات يتم استخدامها فيما بعد علي ماكينات التشكيل . 🔹كما يمكن من خلالة اعادة تدوير المادة الخام المهدرة من عملية التصنيع مرة اخري . تصنيع,تشكيل,اكواب,ورقية,دالتكس ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01272227795
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098572
اتصل
اتصل