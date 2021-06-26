اكواب ورقية

(للبيع)

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خطوط تشكيل عبوات الPET, PVC,PP,PS 🔹اكسترودر Thermoforming Extrusion Machine 🔹هو المسؤل عن تصنيع المادة الخام المستخدمة في عملية ال Thermoforming لانواع البلاستيك (PET -PVC -PP - PS - HDPE- LDPE- OTHER ) 🔹يتم تغذيتة بحبيبات المادة الخام ويقوم بأنتاج المنتج النهائي بمقاسات محددة ف شكل رولات يتم استخدامها فيما بعد علي ماكينات التشكيل . 🔹كما يمكن من خلالة اعادة تدوير المادة الخام المهدرة من عملية التصنيع مرة اخري . تصنيع,تشكيل,اكواب,ورقية,دالتكس ايجيبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01272227795

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العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2021
رقم الإعلان: 2098572
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صورة الاعلان: اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

اكواب ورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة) فكرة عمل الماكينه سهلة حيث انه يتم تركيب الرول ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

اكواب ورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

اتصل

24/6/2021
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