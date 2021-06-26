خطوط تشكيل عبوات الPET, PVC,PP,PS 🔹اكسترودر Thermoforming Extrusion Machine 🔹هو المسؤل عن تصنيع المادة الخام المستخدمة في عملية ال Thermoforming لانواع البلاستيك (PET -PVC -PP - PS - HDPE- LDPE- OTHER ) 🔹يتم تغذيتة بحبيبات المادة الخام ويقوم بأنتاج المنتج النهائي بمقاسات محددة ف شكل رولات يتم استخدامها فيما بعد علي ماكينات التشكيل . 🔹كما يمكن من خلالة اعادة تدوير المادة الخام المهدرة من عملية التصنيع مرة اخري . تصنيع,تشكيل,اكواب,ورقية,دالتكس ايجيبت