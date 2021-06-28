اكواب ورقية

(للبيع)
|-السادة العملاء الكرام .بعد التحية,👋 تعلن شركة دالتكس ايجيبت ف اطار استراتيجيتها الجديدة لتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة من طرفها لعملائها, اولا :الشباب اللي خايف من فكرة انة مش هيلاقي شغل او مش هيلاقي فكرة مشروع صغير ارباحة مضمونة 💯💯 ف شركة دالتكس ايجيبت بتطمنك لانك هنا هتلاقي افكار مشاريع مضمونة وارباح مضمونة ثانيا: لو خايف من فكرة ان المجال جديد عليك ف احنا بنطمنك لان شركة دالتكس ايجيبت مش هتسيبك بعد البيع هتوفر لكل عملائها فريق متكامل يدربك ازاي تتعامل مع الماكينة وازي نقدر ناخد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى . خلف سيراميكا رويال- مدينة كفر الشيخ
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098298
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