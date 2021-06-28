اكواب ورقية

-السادة العملاء الكرام .بعد التحية,👋 تعلن شركة دالتكس ايجيبت ف اطار استراتيجيتها الجديدة لتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة من طرفها لعملائها, اولا :الشباب اللي خايف من فكرة انة مش هيلاقي شغل او مش هيلاقي فكرة مشروع صغير ارباحة مضمونة 💯💯 ف شركة دالتكس ايجيبت بتطمنك لانك هنا هتلاقي افكار مشاريع مضمونة وارباح مضمونة ثانيا: لو خايف من فكرة ان المجال جديد عليك ف احنا بنطمنك لان شركة دالتكس ايجيبت مش هتسيبك بعد البيع هتوفر لكل عملائها فريق متكامل يدربك ازاي تتعامل مع الماكينة وازي نقدر ناخد