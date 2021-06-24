اكواب ورقية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (كفر الشيخ) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق مروحية حول عمود دوراني ويتم اللحام بالالتراسونيك يوجد لفافة ورقية من الجهة الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب، ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقي بواسطة ثني حافة الكوب. متوفر ماكينات بطاقات انتاجيه مختلف من 45 كوب في الدقيقة الي 180 كوب في الدقيقة. ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد ماكينة تشكيل أكواب الايس كريم وعلب الكشري والبوب كورن ماكينات أخرى ماكينة تصنيع غطاء الكوب البلاستيك ماكينة إضا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس
التليفون: 01272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097920
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الوطنية لتوفيرالشغال ةوالبيبي سيتروراعية المسنين

الوطنية لتوفيرالشغال ةوالبيبي سيتروراعية المسنين

(فرصة عمل)

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

3,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: الوطنية لتوفيرالشغال ةوالبيبي سيتروراعية المسنين

الوطنية لتوفيرالشغال ةوالبيبي سيتروراعية المسنين

(طلب عمل)

"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة وا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس معمارى تصميم

مطلوب مهندس معمارى تصميم

(فرصة عمل)

مطلوب لمكتب استشارات هندسية بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس معمارى تصميم وإنشاءات خبرة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوبات مبيعات

مطلوب مندوبات مبيعات

(فرصة عمل)

مطلوب مندوبات مبيعات لشركة توريدات مستحضرات تجميل وعطور بنات فقط بالقاهرة للعمل في تسويق منتجات تجمي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب للكبرى المزارع بالسعوديه ( ابها ) : عامل زراعى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب استشاريبن عناية مركزة

مطلوب استشاريبن عناية مركزة

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بالسعودية استشاريين واستشاريات عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ويكو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: ارض أمام العبور نازله الدائرى الأوسطى للمخازن

ارض أمام العبور نازله الدائرى الأوسطى للمخازن

(للبيع)

قطعه ارض مساحتها 18000م2 منطقه مصانع ومخازن بجانب مخازن كريازى الجديدة طريق اسفلت على بعد 400م من طر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: في منطقه موسي كوست هتلاقي ارقي الشاليهات

في منطقه موسي كوست هتلاقي ارقي الشاليهات

(للبيع)

"تعتبر موسى كوست إحدى المشاريع الاستثمارية الفاخرة التي تم إنشاؤها من قبل شركة مصر ايطاليا في .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: مكتب دوبلكس للايجار بالنزهة الجديدة

مكتب دوبلكس للايجار بالنزهة الجديدة

(للإيجار)

مكتب دوبلكس للايجار 250م الدور الخامس اكستراسوبر لوكس(4غرفه-3حمام-ريسيبشن3قطع)مطلوب 6500ج لدينا ايجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: ارض مخازن للبيع او الايجار 20000م2

ارض مخازن للبيع او الايجار 20000م2

(للإيجار)

الاتصال واتس فقط قطع اراضي مخازن مفتوحه أو مستودعات للايجار مساحه من 10000ال. 20000م2 بها كل المرافق.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: ارض مخازن للبيع او الايجار 20000م2

ارض مخازن للبيع او الايجار 20000م2

(للإيجار)

الاتصال واتس فقط قطع اراضي مخازن مفتوحه أو مستودعات للايجار مساحه من 10000ال. 20000م2 بها كل المرافق.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بالنزهة الجديدة

مكتب للايجار بالنزهة الجديدة

(للإيجار)

مكتب للايجار 90م الدور ارضي سوبر لوكس(1غرفه-حمام-ريسيبشن)مطلوب 4300ج لدينا ايجار وتمليك (شقق-مكاتب-ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,300 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب في احدي الاراضي الزاعية بالمملكة العربية السعودية عامل زارعي ( خبرة في اشجار الموالح والخضار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: شقة تمليك بالنزهة الجديدة

شقة تمليك بالنزهة الجديدة

(للبيع)

شقه تمليك 120م الدور السادس اكسترا سوبر لوكس(2غرفه-حمام-ريسيبشن2قطعه)مطلوب 750000ج لدينا ايجار وتملي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

24/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager