اكواب ورقية

(للبيع)
|مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق مروحية حول عمود دوراني ويتم اللحام بالالتراسونيك يوجد لفافة ورقية من الجهة الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب، ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقي بواسطة ثني حافة الكوب. متوفر ماكينات بطاقات انتاجيه مختلف من 45 كوب في الدقيقة الي 180 كوب في الدقيقة. ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد ماكينة تشكيل أكواب الايس كريم وعلب الكشري والبوب كورن ماكينات أخرى ماكينة تصنيع غطاء الكوب البلاستيك ماكينة إضا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097920
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