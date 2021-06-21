(للبيع)
|ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم يمكنها استخدام تقريبا جميع أنواع المواد البلاستيكية ، مثل PS ، PVC ، PET ، OPP ، PE ، يمكنك جعل الأغطية ذات القطر 30-130mm عن طريق تغيير القالب. العمليات الرئيسية التي تقوم بها الاله التسخين - تشكيل - الضغط - التقطيع . فيديو توضيحي للمعدة: ماكينة,تصنيع,غطاء,اكواب ورقية,دالتكس ايجيبت 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 00
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس
|التليفون:
|01272227795
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى . خلف سيراميكا رويال- مدينة كفر الشيخ
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097676
190 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل