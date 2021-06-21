اكواب ورقية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اكواب ورقية - في القاهرة مصر

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ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم يمكنها استخدام تقريبا جميع أنواع المواد البلاستيكية ، مثل PS ، PVC ، PET ، OPP ، PE ، يمكنك جعل الأغطية ذات القطر 30-130mm عن طريق تغيير القالب. العمليات الرئيسية التي تقوم بها الاله التسخين - تشكيل - الضغط - التقطيع . فيديو توضيحي للمعدة: ماكينة,تصنيع,غطاء,اكواب ورقية,دالتكس ايجيبت 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 00
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس
التليفون: 01272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى . خلف سيراميكا رويال- مدينة كفر الشيخ
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/6/2021
رقم الإعلان: 2097676
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تاريخ الإعلان
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جهاز ضبط زوايا بلوتوث وارد الخارج للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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190 جنيه

21/6/2021
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القاهرة - مصر

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16/6/2021
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ماكينات ورقيه

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5/6/2021
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2/6/2021
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30/5/2021
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30/5/2021
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صورة الاعلان: مقص ايطالى موديل ال ام L m مقاس 72 سم نصف اوتوماتيك بحالة ممتازة موتور - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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21/5/2021
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