اكواب ورقية

(للبيع)
|خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف احجامه أولا: مرحلة الطباعه يتم تزويد الماكينة بخام الورق الأبيض ويتم الطباعة عليه بألوان صحية خاصة بالأستخدمات الغذائية ويمكن الطباعة ابتداء من لون واحد الى 6 الوان ثانيا: مرحلة التقطيع وبها يتم تقطع المنتج بالمقاس المطلوب على شكل مروحي ويتوفر نوعان مختلفان من لتقطيع ( نظام البنش-ونظام الداي كاتنج) ثالثا : مرحلة التشكيل والتصنيع تتم هذه المرحلة من خلال تغذية الماكينة بالورق , تلتف كل قطعة ورق مروحية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097108
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