اكواب ورقية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف احجامه أولا: مرحلة الطباعه يتم تزويد الماكينة بخام الورق الأبيض ويتم الطباعة عليه بألوان صحية خاصة بالأستخدمات الغذائية ويمكن الطباعة ابتداء من لون واحد الى 6 الوان ثانيا: مرحلة التقطيع وبها يتم تقطع المنتج بالمقاس المطلوب على شكل مروحي ويتوفر نوعان مختلفان من لتقطيع ( نظام البنش-ونظام الداي كاتنج) ثالثا : مرحلة التشكيل والتصنيع تتم هذه المرحلة من خلال تغذية الماكينة بالورق , تلتف كل قطعة ورق مروحية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01272227795

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العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/6/2021
رقم الإعلان: 2097108
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند عمارات مايو في ميدان السا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى المصانع الأدوات الصحيه بالسعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى المصانع الأدوات الصحيه بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المصانع الأدوات الصحيه بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن 40 سن.
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القاهرة - مصر
القسم: 

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15/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني كهرباء مصاعد

مطلوب فني كهرباء مصاعد

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 فني كهرباء وصيانية مصاعد خبرة في جميع الادوات الكهربية في .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

15/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) :

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : شيف شاورما . مساعد معلم شاورما . شيف برجر . شيف باستا وم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: كومباكت HPL (صينى - هندى ) مستورد عند جرين هاوس

كومباكت HPL (صينى - هندى ) مستورد عند جرين هاوس

(للبيع)

حيث ان تعتبر #جرين_هاوس اولى الشركات فى استيرادهما في مصر وتصنيعهما علي اعلي مستوي من الدقه والكفا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/6/2021
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صورة الاعلان: لمصنع صناعة الصخور والرخام الحجر الطبيعي في السعودية - الرياض

لمصنع صناعة الصخور والرخام الحجر الطبيعي في السعودية - الرياض

(فرصة عمل)

لمصنع صناعة الصخور والرخام الحجر الطبيعي في السعودية - الرياض مطلوب فورا مناديب مبيعات خبرة سابقة ف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

11 ريال

15/6/2021
صورة الاعلان: جهاز ري محوري ( بيفوت ) أمريكي زيماتيك لمساحة 100 فدان للبيع

جهاز ري محوري ( بيفوت ) أمريكي زيماتيك لمساحة 100 فدان للبيع

(للبيع)

جهاز ري محوري ( بيفوت ) أمريكي زيماتيك لمساحة 100 فدان للبيع مستعمل دورة زراعية واحدة مازال في الض.
العنوان:

المنيا - مصر

850,000 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: للبيع سيارة اوكتافيا

للبيع سيارة اوكتافيا

(للبيع)

للبيع سيارة اوكتافيا سيارة سكودا اوكتافيا الفئة التانية 85 ألف كيلو فابريقه بالكامل مطلوب 295 ألف ل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: للبيع سيارة اوكتافيا

للبيع سيارة اوكتافيا

(للبيع)

للبيع سيارة اوكتافيا سيارة سكودا اوكتافيا الفئة التانية 85 ألف كيلو فابريقه بالكامل مطلوب 295 ألف ل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى "

مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى "

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى " الشركة تتولى تد.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

15/6/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

مطلوب شباب ذكور خدمة عملاء outdoor يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي ٥٠ سنة يشترط اللباقه ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: محل للايجار بالمعادي 70م بشارع رئيسي جدا رخصة تجاري تشطيب مودرن موقع متميز

محل للايجار بالمعادي 70م بشارع رئيسي جدا رخصة تجاري تشطيب مودرن موقع متميز

(للإيجار)

محل للايجار بالمعادي 70م بشارع رئيسي جدا رخصة تجاري تشطيب مودرن موقع متميز جدا بجوار براندات وعلامات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

45,000 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: فرصه محل للايجار بدجلة المعادي 120م واجهه 7م خطوات من المدرسة الأمريكية منط

فرصه محل للايجار بدجلة المعادي 120م واجهه 7م خطوات من المدرسة الأمريكية منط

(للإيجار)

فرصه محل للايجار بدجلة المعادي 120م واجهه 7م خطوات من المدرسة الأمريكية منطقة أجانب رخصة تجاري يصلح .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

30,000 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: مطعم للايجار ١٦٠م داخلي و100م خارجي بالمعادي الجديدة شارع رئيسي تجاري جدا

مطعم للايجار ١٦٠م داخلي و100م خارجي بالمعادي الجديدة شارع رئيسي تجاري جدا

(للإيجار)

مطعم للايجار ١٦٠م داخلي و100م خارجي بالمعادي الجديدة شارع رئيسي تجاري جدا واجهه 6م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

15/6/2021
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