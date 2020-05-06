اكواب ورقية

(للبيع)
|ماكينة تصنيع اكواب الايس كريم الورقية #الصيف🥵-الحر😰-انتعااااااااش🤩🥳 علشان الصيف جه محتاجين دايما حاجه تنعشنا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية بتقدم لكم ماكينة تصنيع اكواب الايس كريم * تتكون المكنة من: - أنبوب مستطيل و هيكل لحام فولاذي ، - نظام تزييت أوتوماتيكي ليجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. - قاع الكأس يستخدم قالب التمدد مما يجعل جودة الختم السفلية أفضل ونسبة أقل تسريبًا. - لديها تحكم PLC ، نظام الكشف عن فشل جهاز الاستشعار ،
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|01001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059013
236 جنيه
417 جنيه
852 جنيه
529 جنيه
اتصل
596 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
اتصل
744 جنيه
892 جنيه
800 جنيه
563 جنيه
822 جنيه
782 جنيه