اكواب ورقية

ماكينة تصنيع اكواب الايس كريم الورقية #الصيف🥵-الحر😰-انتعااااااااش🤩🥳 علشان الصيف جه محتاجين دايما حاجه تنعشنا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية بتقدم لكم ماكينة تصنيع اكواب الايس كريم * تتكون المكنة من: - أنبوب مستطيل و هيكل لحام فولاذي ، - نظام تزييت أوتوماتيكي ليجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. - قاع الكأس يستخدم قالب التمدد مما يجعل جودة الختم السفلية أفضل ونسبة أقل تسريبًا. - لديها تحكم PLC ، نظام الكشف عن فشل جهاز الاستشعار ،