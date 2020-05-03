اكواب ورقية

* يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق - تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دورانى ويتم اللحام بالموجات الفوق الصوتية - يوجد لفافة ورقية من الجهه الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب , - ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقى بواسطة ثني حافة الكوب. - يتم معالجة ورق المقبض في لفة مخصصة تماماً مثل ورقة القاع التي نستخدمها ، ولها وظيفة قطع القالب الأوتوماتيكية. * الماكينة مصنوعة من الاستانلس