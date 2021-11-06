اكشاك حراسة فيبر جلاس بجميع التصميمات والمقاسات

(للبيع)
|شركة الاهرام للفيبر جلاس الاولى فى مصر والشرق الاوسط وتتميز شركه الاهرام للفيبر جلاس عن غيرها بأستخدام أفضل واجود انواع الخامات المستورده من الفيبر جلاس وكذلك الدقه والخبره في تصنيع الفيبر جلاس واستخدام احدث التقنيات الحديثه لخدمه صناعه الفيبر جلاس. كما نقوم بتصنيع اكشاك امن و حراسة فيبر جلاس بجميع اشكالها المربع والمستدير كشك حراسة فيبر جلاس بمواصفات وجودة عالية اكشاك حراسة مصنعة من مادة الجلى كوت الطبيعى المسلح بالالياف الزجاجية الفيبر جلاس اكشاك امن و حراسة فيبر جلاس بالوان مختلفة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاهرام للفيبر جلاس
|التليفون:
|01228070555
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|العنوان:
|طريق مصر اسكندرية الزراعى الكيلو 18 تحت كوبرى قلما- 01222284220
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110202
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