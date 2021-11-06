اكشاك حراسة فيبر جلاس بجميع التصميمات والمقاسات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اكشاك حراسة فيبر جلاس بجميع التصميمات والمقاسات - في القليوبية مصر

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شركة الاهرام للفيبر جلاس الاولى فى مصر والشرق الاوسط وتتميز شركه الاهرام للفيبر جلاس عن غيرها بأستخدام أفضل واجود انواع الخامات المستورده من الفيبر جلاس وكذلك الدقه والخبره في تصنيع الفيبر جلاس واستخدام احدث التقنيات الحديثه لخدمه صناعه الفيبر جلاس. كما نقوم بتصنيع اكشاك امن و حراسة فيبر جلاس بجميع اشكالها المربع والمستدير كشك حراسة فيبر جلاس بمواصفات وجودة عالية اكشاك حراسة مصنعة من مادة الجلى كوت الطبيعى المسلح بالالياف الزجاجية الفيبر جلاس اكشاك امن و حراسة فيبر جلاس بالوان مختلفة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاهرام للفيبر جلاس
التليفون: 01228070555

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طريق مصر اسكندرية الزراعى الكيلو 18 تحت كوبرى قلما- 01222284220
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/11/2021
رقم الإعلان: 2110202
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين كهرباء مكتب فني وتصميم

مطلوب مهندسين كهرباء مكتب فني وتصميم

(فرصة عمل)

مهندسين كهرباء خبره من 8 الي 10 سنواتمهندسين تصميم ومكتب فني يفضل من لديهم أعتماد سابق مهندس محترف ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: royal houseتوفير لكم كافة الخدمات المنزلية بجميع الجنسيات

royal houseتوفير لكم كافة الخدمات المنزلية بجميع الجنسيات

(للبيع)

نوفير العمالةالمنزليةتوفر لكم خدمة جليسات أطفال على مستوي عالي من الإحترافية والإتقان وذو تدريب عالي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

32,514 جنيه

6/11/2021
صورة الاعلان: وحش التصوير والطابعه xerox5875

وحش التصوير والطابعه xerox5875

(للبيع)

متوقفش شغلك رجعت شركتك - رجعت مكتبتك - رجعت مطبعتك ومحتاج اله تصوير مستندات تشيل معاك ومتعطلكش يبقى.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/11/2021
صورة الاعلان: royal houseتوفير لكم كافة الخدمات المنزلية بجميع الجنسيات

royal houseتوفير لكم كافة الخدمات المنزلية بجميع الجنسيات

(للبيع)

الام المثالية الاعلان ده لكل ست بيت تعبانة وشقيانه في البيت والشغل والمطبخ والاولاد والنظافة وعايزه .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

32,514 جنيه

6/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

6/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ذهبي واخضر

سجاد ذهبي واخضر

(للبيع)

سجاد ذهبي واخضر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: سجاد طرقه طويله

سجاد طرقه طويله

(للبيع)

سجاد طرقه طويله02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: عقار للبيع

عقار للبيع

(للبيع)

قطعة ارض عليها منزل في عين شمس الغربية شارع المشروع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

6/11/2021
صورة الاعلان: متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

(للبيع)

تأشيرات السعوديه 💥 بأقل الاسعار واسرع انجاز ومصداقيه تااامه👌😉 مابتدفعش غير ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: مكتب مستشارك القانوني في مصر

مكتب مستشارك القانوني في مصر

(للبيع)

مكتب مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانوني مكتب متخصص في القضايا 1-المدنيه 2-تاسيس الشركا.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

6/11/2021
صورة الاعلان: sales in fashion

sales in fashion

(فرصة عمل)

A leading company of Retail Sales IN fashion (classic wear) seeking to hire new candidates to Emirat.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: موظفين مبيعات داخل الفروع (SALES IN DOOR ) للعمل بكبرى شركات الازياء UAE

موظفين مبيعات داخل الفروع (SALES IN DOOR ) للعمل بكبرى شركات الازياء UAE

(فرصة عمل)

شركة رائدة في مجال الأزياء(CLASSIC WEAR) تسعى لتوظيف مرشحين جدد للفروع (ماركات عالمية ) الإمارات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات خارجي

مطلوب مندوبين مبيعات خارجي

(فرصة عمل)

مطلوب مندوبين مبيعات خارجية للعمل في مصنع في مدينة 6 اكتوبر راتب مميز+عمولة علي البيع+بدلات.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

6/11/2021
صورة الاعلان: مبنى تجاري اداري اتوستيراد المعادي

مبنى تجاري اداري اتوستيراد المعادي

(للإيجار)

يقع المبنى علي شارعين احداهما اتوستراد المعادي وله مدخل خاص بالادوار التجاري ومصعد خاص بهما والشارع .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000,000 جنيه

6/11/2021
صورة الاعلان: المجموعه العربية توفير جميع انواع العمالة المهنيه

المجموعه العربية توفير جميع انواع العمالة المهنيه

(فرصة عمل)

المجموعه العربية توفير جميع انواع العمالة المهنيه من مصر الي السعودية نحن شركة في مصر لالحاق العمالة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 ريال

5/11/2021
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