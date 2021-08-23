اكسس كنترول GL 500

اكسس كنترولGL 500 المواصفات:- الجهاز يدعم البصمة والكارت والرقم السري عدد البصمات 5000 الأف عدد الكروت 5000 الأف عدد الحركات 110 الف حركة عدد المستخدمين 1000 مستخدم - بيتركب علي الازاز فقط A4 بطاريات مقاس لدية ريموت كنترول لفتح الباب عن بعد البوش بوتن في الجهاز نفسة السعر1000 ريال غير شامل الضريبة فروعنا:ابها/ الدمام/ جدة/الرياض/المدينة المنورة للتواصل والاستفسار : 0550029406