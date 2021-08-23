اكسس كنترول GL 500

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اكسس كنترول GL 500 - في المدينة المنورة السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

اكسس كنترولGL 500 المواصفات:- الجهاز يدعم البصمة والكارت والرقم السري عدد البصمات 5000 الأف عدد الكروت 5000 الأف عدد الحركات 110 الف حركة عدد المستخدمين 1000 مستخدم - بيتركب علي الازاز فقط A4 بطاريات مقاس لدية ريموت كنترول لفتح الباب عن بعد البوش بوتن في الجهاز نفسة السعر1000 ريال غير شامل الضريبة فروعنا:ابها/ الدمام/ جدة/الرياض/المدينة المنورة للتواصل والاستفسار : 0550029406
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 25/8/2021
رقم الإعلان: 2103392
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سنترال ياستر - YEASTAR سنترال ip للشركات الصغيرة والمتوسط - في المدينة المنورة السعودية

سنترال ياستر - YEASTAR سنترال ip للشركات الصغيرة والمتوسط

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

سنترال ياستر - YEASTAR سنترال ip للشركات الصغيرة والمتوسط ●سنترال yastar سنترال yeastar IP-PB.

اتصل

23/8/2021
صورة الاعلان: بوابات موظفين الكترونية دوارة بالبصمة والكرت - في المدينة المنورة السعودية

بوابات موظفين الكترونية دوارة بالبصمة والكرت

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

بوابة الدخول والخروج : turnstile gate زجاج فلاب /معدن استيل ثلاثية مقاوم للصدأ بوابات دخول وخروج الا.

290 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى - في المدينة المنورة السعودية

اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

نظام المنزل الذكي قفل يعمل بكلمة المرور الرقمية الكارت البصمة Access Control System أنظمة خاصة للتح.

400 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابات كشف المعادن - في المدينة المنورة السعودية

بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابات كشف المعادن

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابات كشف المعادن بوابات امنية تناسب جميع الاماكن الكبيرة.

اتصل

19/8/2021
صورة الاعلان: افضل شاشات اعلانيه للبيع والايجار - في المدينة المنورة السعودية

افضل شاشات اعلانيه للبيع والايجار

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

شركة رائدة في مجال تكنولوجيا شاشات العرض الإلكترونية بجميع أنواعها الداخلية ، والتي تعتبر أحدث التقن.

290 ريال

18/8/2021
صورة الاعلان: نقاط بيع واجهزة كاشير تدعم الضريبة المضافة مع برنامج المبيعات والمخزون - في المدينة المنورة السعودية

نقاط بيع واجهزة كاشير تدعم الضريبة المضافة مع برنامج المبيعات والمخزون

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

نقطة بيع المطعم و الكافي شوب -شاشة لمس +شاشة للعميل +wifi لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك.

3,450 ريال

17/8/2021
صورة الاعلان: جهاز انذار برادوكس للسرقات Warning system يتصل بالجوال - في المدينة المنورة السعودية

جهاز انذار برادوكس للسرقات Warning system يتصل بالجوال

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

جهاز الإنذار هو جهاز إلكتروني يساعد على حماية المكاتب، والمنازل، وغير ذلك من المباني الأخرى ضد السرق.

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تتبع وتعقب السيارات و مركبات. - في المدينة المنورة السعودية

جهاز تتبع وتعقب السيارات و مركبات.

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

جهاز تتبع سيارات موديل (Rupptela ) مميزاته: 1-جهاز اوروبى الصنع صنع فى دولة ليتوانيا. GPS/GPRs -2-يم.

690 ريال

8/8/2021
صورة الاعلان: جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات - في المدينة المنورة السعودية

جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

جهاز لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات. هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من.

600 ريال

29/7/2021
صورة الاعلان: جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات - في المدينة المنورة السعودية

جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

ضد السرقه(مساميره داخليه ولا تقدر تفتحها الا بعد ما تفتح غطاء الجهاز بالمفتاح الخاص له) ✔ يتح.

600 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزة الكاشير - في المدينة المنورة السعودية

عرض خاص علي اجهزة الكاشير

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

●سستم كامل لإدارة المطاعم والكوفى شوب يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD.

3,250 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية - في المدينة المنورة السعودية

اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

●عرض نقطة بيع سوبرماركت ومحلات تجارية يدعم الضريبة المضافة -كمبيوتر لينوفوا موديل lenovo v530.

3,750 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزة الكاشير - في المدينة المنورة السعودية

عرض خاص علي اجهزة الكاشير

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

ارخص اجهزة الكاشير ونقاط البيع فى السعودية نضام محاسبي متكامل يدعم الضريبة المضافة مطابق لشروط هيئة.

3,250 ريال

25/7/2021
صورة الاعلان: كاشير المطاعم والكوفى شوب - في المدينة المنورة السعودية

كاشير المطاعم والكوفى شوب

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفى شوب والعصائر العرض شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة الم.

3,250 ريال

14/7/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager