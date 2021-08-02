اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

الوصف متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول GL500 المواصفات: عدد حركاته 110 الف حركة. يوجد معه عدد 1 ريموت للتحكم فى الجهاز بيتحكم من على بعد 7 متر. يوجد معه عدد 4 بطارية مقاس (AA) تدوم لمدة 6 شهور يعمل الجهاز عن طريق البصمة و الكارت والرقم السرى. كما انه سهل التركيب لا يحتاج لاى اسلاك. سعر الجهاز 1000 + الضريبة 15% شامل التركيب ضمان لمدة عامان على جميع الاجهزة. فروعنا: الدمام/ الرياض/ جدة/ ابها/ المدينة المنورة. للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 0550026596