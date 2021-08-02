اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها - في المدينة المنورة السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

الوصف متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول GL500 المواصفات: عدد حركاته 110 الف حركة. يوجد معه عدد 1 ريموت للتحكم فى الجهاز بيتحكم من على بعد 7 متر. يوجد معه عدد 4 بطارية مقاس (AA) تدوم لمدة 6 شهور يعمل الجهاز عن طريق البصمة و الكارت والرقم السرى. كما انه سهل التركيب لا يحتاج لاى اسلاك. سعر الجهاز 1000 + الضريبة 15% شامل التركيب ضمان لمدة عامان على جميع الاجهزة. فروعنا: الدمام/ الرياض/ جدة/ ابها/ المدينة المنورة. للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 0550026596
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rahmaattech
التليفون: 0550026596

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حى قربان- المدينة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 2/8/2021
رقم الإعلان: 2101369
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها - في المدينة المنورة السعودية

اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول( Timmy ) هناك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من الاجهزة ونحن .

1,100 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزة الكاشير - في المدينة المنورة السعودية

عرض خاص علي اجهزة الكاشير

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

ارخص اجهزة الكاشير ونقاط البيع فى السعودية نضام محاسبي متكامل يدعم الضريبة المضافة مطابق لشروط هيئة.

3,250 ريال

26/7/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager