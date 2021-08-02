اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها - في الرياض السعودية

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متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول( Timmy ) هناك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من الاجهزة ونحن الوكيل الحصرى لها بالسعودية وهى: الموديل الثالث : جهاز أكسس كنترول TM-FS50W مقاوم للماء Waterproof المواصفات: عدد البصمات 5000 الأف عدد الكروت 5000 الأف الجهاز يدعم البصمة والكارت والرقم السري عدد الحركات 200 الف حركة سعر الجهاز 1400 ريال + الضريبة 15 % شامل التركيب. ضمان لمدة عامان على جميع الاجهزة. للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 0550026596
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rahmaattech
التليفون: 0550026596

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حى قربان- المدينة
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,400 ريال
تاريخ الإعلان: 2/8/2021
رقم الإعلان: 2101368
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صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها - في الرياض السعودية

اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول( Timmy ) هناك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من الاجهزة ونحن .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائب والأمتعه X_RAY - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحقائب والأمتعه X_RAY

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كشف الحقائب والأمتعه X_RAY حهاز يكسف عن محتويات الحقائب والامتعه عن طريق الاشعه السينية وهو قاد.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: بيجر مناداة النادل للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

بيجر مناداة النادل للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بيجر مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/7/2021
صورة الاعلان: أنظمة بوابات مواقف السيارات - في الرياض السعودية

أنظمة بوابات مواقف السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لا شك ان بوابات مواقف السيارات ذات اهمية قصوى خصوصا فى المدن المزدحمه والهيئات الحكومية والوزارات وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/7/2021
صورة الاعلان: أحهزة الأكسس كنترول والبصمة بالوجه - في الرياض السعودية

أحهزة الأكسس كنترول والبصمة بالوجه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لا شك أن جهاز الأكسس كنترول - هو جهاز حضور وأنصراف عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة بيحر المستشفيات والمراكز الطبية - في الرياض السعودية

أجهزة بيحر المستشفيات والمراكز الطبية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز مناداة التمريض للمستشفيات من أجل راحة أرقى للمرضى وتنظيم أكبر لطاقم التمريض يعتبر جهاز مناداة ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/7/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأفراد - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الأفراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن الألكترونية - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن الألكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

13/7/2021
صورة الاعلان: شاشات العروض التفاعلية الدعائية - في الرياض السعودية

شاشات العروض التفاعلية الدعائية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لا شك ان شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch هي واحدة من أهم التقنيات الحديثة للتعلم الذك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/7/2021
صورة الاعلان: بيجر مناداة للمطاعم والكافيهات الحديثة - في الرياض السعودية

بيجر مناداة للمطاعم والكافيهات الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/7/2021
صورة الاعلان: المصدات الأوماتيكية لمنع أختراق الشاحنات - في الرياض السعودية

المصدات الأوماتيكية لمنع أختراق الشاحنات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر المصدات الأمنية العمودية ونصف الدائريه وكذلك الشوكيات هي أحد أهم أدوات الأمان والتحكم في عملية.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/7/2021
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا كشف أسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا ومرايا كشف أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات ومرايا الكشف اسفل السيارة تعتبر الكاميرات والمرايا التي تكشف اسفل السيارات أداتين هامتين وض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الحقائب بالأشعة السينية X RAY - في الرياض السعودية

أجهزة تفتيش الحقائب بالأشعة السينية X RAY

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/7/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن الألكترونية - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن الألكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/7/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الاشخاص والموظفين - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الاشخاص والموظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/7/2021
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