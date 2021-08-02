اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)
|متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول( Timmy ) هناك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من الاجهزة ونحن الوكيل الحصرى لها بالسعودية وهى: الموديل الثاني : جهاز أكسس كنترول TM-FS50 المواصفات: عدد البصمات 5000 الأف عدد الكروت 5000 الأف الجهاز يدعم البصمة والكارت والرقم السري عدد الحركات 200 الف حركة سعر الجهاز 1100 ريال + الضريبة 15 % شامل التركيب ضمان لمدة عامان على جميع الاجهزة. فروعنا: الدمام/ الرياض/ جدة/ ابها/ المدينة المنورة. للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 0550026596
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahmaattech
|التليفون:
|0550026596
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|العنوان:
|حى قربان- المدينة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101365
1,000 ريال
3,250 ريال