اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول( Timmy ) هناك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من الاجهزة ونحن الوكيل الحصرى لها بالسعودية وهى: الموديل الأول : جهاز أكسس كنترول TM-FS70 المواصفات: عدد البصمات 5000 الأف عدد الكروت 5000 الأف الجهاز يدعم البصمة والكارت والرقم السري عدد الحركات 200 الف حركة سعر الجهاز 1000 ريال + الضريبة 15 % شامل التركيب. ضمان لمدة عامان على جميع الاجهزة. فروعنا: الدمام/ الرياض/ جدة/ ابها/ المدينة المنورة. للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 0550026596