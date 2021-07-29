اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
●القفل الإلكترونى timmy tfs 70 -يعمل( ب البصمة-الكارت-الرقم السرى) -القفل يعمل على جميع الابواب (الحديد-الخشب-الزجاج) -مزود بداخل USB / ETHERNET -جودة عالية بضمان ip 66 -مزود بقطعة مغناطيسية ذات قوة عالية سعة ذاكرة 5000 بصمة سعة ذاكرة 5000 كروت عدد الحركات يصل الى 200,000 بسعر 1000 ريال قبل الضريبة ضمان عامان التركيب مجانا يرجي التواصل علي الرقم اتصال او واتساب0531100574 فروعنا: الرياض,جدة,ابها,الدمام,المدينة -ضمان لمدة عامان ضد عيوب التصنيع -التركيب والتدريب مجانا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: asmaa
التليفون: 0531100574

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المدينة المنورة- العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 29/7/2021
رقم الإعلان: 2100981
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10/7/2021
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27/6/2021
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9/6/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث - في الرياض السعودية

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- في الرياض السعودية

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الرياض - السعودية

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8/6/2021
صورة الاعلان: أقفال وكوالين للشقق والفنادق - في الرياض السعودية

أقفال وكوالين للشقق والفنادق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لكل صحاب الفنادق والشقق السكنية والفيلل والقصور لدينا كوالين ومقابض غاية في الفخامة والجمال اشكال .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: المصدات العمودية bollard - في الرياض السعودية

المصدات العمودية bollard

(للبيع)

- في الرياض السعودية

المصدات العمودية bollard المصدات الهيدروليكية لإيقاف السيارات وأغلاق الطرق تعتبر المصدات الهيدروليك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/6/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لان امنك اول مسئوليتنا مع تنوع الانظمة الامنية اتينا اليكم باشكال مختلفة من الامان عرض خاص وبسعر من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة - في الرياض السعودية

قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة الكشف عن المعادن: تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/6/2021
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