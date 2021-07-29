اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

●القفل الإلكترونى timmy tfs 70 -يعمل( ب البصمة-الكارت-الرقم السرى) -القفل يعمل على جميع الابواب (الحديد-الخشب-الزجاج) -مزود بداخل USB / ETHERNET -جودة عالية بضمان ip 66 -مزود بقطعة مغناطيسية ذات قوة عالية سعة ذاكرة 5000 بصمة سعة ذاكرة 5000 كروت عدد الحركات يصل الى 200,000 بسعر 1000 ريال قبل الضريبة ضمان عامان التركيب مجانا يرجي التواصل علي الرقم اتصال او واتساب0531100574 فروعنا: الرياض,جدة,ابها,الدمام,المدينة -ضمان لمدة عامان ضد عيوب التصنيع -التركيب والتدريب مجانا